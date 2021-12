Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre l’annuale special festivo di Doctor Who, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale, si avvicina sempre più, è ormai partito il conto alla rovescia per l’ennesima rigenerazione del longevo protagonista.

Come infatti è stato annunciato da tempo, Jodie Whittaker (Broadchurch), insieme allo stesso showrunner, Chris Chibnall (Torchwood), lascerà a breve la serie britannica, non prima però di aver salutato i fan con alcuni episodi speciali, l’ultimo dei quali, in arrivo a fine 2022, coinciderà con i festeggiamenti del centenario della BBC.

Ad occuparsi del capitolo successivo dello show è stato incaricato Russell T. Davies, che aveva già supervisionato alle prime quattro stagioni, e proprio lo sceneggiatore è intervenuto recentemente sulla domanda che sta balenando nelle menti di tutti fan: chi sarà il prossimo a pilotare il Tardis?

“Non abbiamo ancora scelto nessuno. Stiamo in piena fase di audizioni” ha così dichiarato il produttore televisivo, smentendo ulteriormente le voci che volevano Olly Alexander (Penny Dreadful) come nuovo Dottore.

In attesa quindi di aggiornamenti in merito, vi ricordiamo che lo special festivo di Doctor Who, intitolato “Eve of the Daleks”, approderà sul piccolo schermo a Capodanno.

Fonte: Comic Book