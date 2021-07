Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 28 giugno 2021

Dopo la messa in onda lo scorso primo dell’anno del classico episodio festivo, i fan di Doctor Who attendono con ansia informazioni in merito alla prossima stagione del longevo show della TV britannica.

Le notizie al momento si contano sulla punta delle dita e fra le più importanti c’è l’ingresso nel cast del comico John Bishop come nuovo companion e viaggiatore del Tardis.

Sicuramente l’annuncio che però tutti stanno aspettando riguarda il destino della protagonista, Jodie Whittaker (Broadchurch).

Stando ad alcune voci, non confermate, ma che ormai circolano da tempo, l’attrice sembrerebbe infatti pronta ad abbandonare il ruolo e lasciare la serie entro la fine della prossima stagione.

Ma chi potrebbe quindi essere la prossima incarnazione del Dottore?

Alcuni rumours che stavano rimbalzando ultimamente in rete sembravano indicare nel cantante Olly Alexander, apparso in Penny Dreadful e It's a Sin, la scelta designata.

Questa speculazione è stata però messa a tacere proprio da un rappresentante della star, che in un’intervista, ricca di citazioni alla mitologia dello show, ha smentito il suo coinvolgimento.

“Anche se Olly viene spesso contattato dai Cybermen, temo di dover sterminare questa notizia. Per quanto sia bello vedere l'interesse per questa storia rigenerarsi, semplicemente non è vera”.

Non resta quindi che attendere le prossime informazioni in merito, sperando soprattutto di poter sapere a breve una precisa data per la premiere.

Fonte: Variety