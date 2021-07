Disney+ svela la nuova Timeline del Marvel Cinematic Universe

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Ora che tutti e sei gli episodi della serie TV Marvel Loki sono disponibili e il film Black Widow è arrivato nei cinema e su Disney+ con accesso VIP, la piattaforma streaming della casa di Topolino ha aggiornato la timeline dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Sulla piattaforma, se si clicca nella sezione dedicata al MCU, si troveranno le varie pellicole e serie TV suggerite in vari approcci di visione. Tutto questo permette di visionare i singoli titoli seguendo la linea temporale secondo cui si svolgono le avventure narrate. A sorpresa, lo show dedicato al Dio dell’Inganno sembra avere una collocazione in parte inaspettata.

La serie TV Loki infatti, non è posizionata tra The Avengers e Thor: The Dark World, ma neanche dopo The Falcon and The Winter Soldier. La piattaforma Disney+ pone l’avventura del personaggio protagonista di Tom Hiddleston tra Avengers: Endgame e WandaVision, specificando che Loki è ambientata sia prima della serie TV con Elizabeth Olsen sia prima di quella con Antony Mackie.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Ora che la saga dell'Infinito si è avverata, i Marvel Studios sono cresciuti più verso una narrazione non lineare. A questo proposito, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ha dichiarato che la casa di produzione non è contraria a raccontare più storie del passato se la situazione e la sceneggiatura lo giustificassero.

In attesa della seconda stagione di Loki, vi invitiamo a leggere la sezione dedicate alle news relative.

Fonte: Comic Book