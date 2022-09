Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il secondo Disney+ Day annuale sta per arrivare! Come gli abbonati alla piattaforma di Topolino sanno, l'evento offre loro nuovi contenuti rilasciati dai più grandi marchi del servizio, tra cui Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

La scaletta del Disney+ Day include un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law della Marvel, Cars on the Road della Pixar, la docuserie creata da Brie Larson Growing Up, la serie della National Geographic Epic Adventures with Bertie Gregory, e lo speciale sul making of di Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return.

Fonte: Comic Book