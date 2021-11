Dexter: New Blood - per l'Autore, il Finale "farà Impazzire Internet"

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il finale originale di Dexter è stato estremamente controverso, e ora il creatore della serie Clyde Phillips afferma che il finale del revival sarà al centro di molte discussioni.

In un’intervista, parlando del finale di Dexter: New Blood, Phillips ha detto:

“Sarà sorprendente, inevitabile e farà impazzire Internet. Personalmente, penso che sia la cosa migliore che io abbia mai scritto. Il nostro regista Marcos Siega, che ha moltissima esperienza e che adora lo show, pensa che sia la cosa migliore che abbia diretto. A proposito, non ho ancora visto il finale. L’ho solamente visto mentre veniva girato. Al momento siamo al montaggio del settimo e dell’ottavo episodio, non ho ancora visto il decimo. Onestamente, non vedo l’ora”.

Il finale della serie originale è stato uno degli episodi più discussi della storia della televisione, e il protagonista dello show Michael C. Hall ha detto che è a causa delle controversie che circondano tale episodio che il cast e la troupe dello show hanno voluto riunirsi dopo tanti anni, nella speranza di fare le cose per bene, questa volta.

Parlando della sua scelta di ritornare con una serie limitata, Hall ha detto:

“Se ne è parlato per molto tempo, e nel corso degli anni sono emerse diverse possibilità. Penso che, in questo caso, valga la pena continuare a raccontare la storia in un modo che le altre proposte non erano riuscite a raccontare, e penso che dopo tutto questo tempo la storia riuscirà ad intrigare in un modo che prima non sarebbe stato possibile”.

L’attore ha aggiunto: “E siamo onesti: il pubblico non è rimasto soddisfatto dal modo in cui lo show si era concluso, e c’è sempre stata la speranza che potesse emergere una storia che valesse la pena raccontare. Includo me stesso in quel gruppo di persone che si sono chieste ‘Cosa mai sarà capitato a quel personaggio?’. Quindi sono entusiasta di ricominciare. Non ho mai avuto modo di interpretare un personaggio dopo così tanti anni”.

Fonte: Comic Book