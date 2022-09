Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dexter è sicuramente uno dei franchise più amati di Showtime - nonché quello di maggior successo. Il pubblico si è innamorato immediatamente di Dexter Morgan, e ha trovato il suo umorismo oscuro, le sue buffonate moralmente dubbie e il suo dramma costante incredibilmente avvincenti. Sebbene la serie originale non si sia conclusa con una nota positiva per molti fan, la rete americana ha riportato in vita lo spettacolo creando Dexter: New Blood. Rapidamente, il sequel è diventato lo spettacolo più trasmesso in streaming della rete.

Durante l'estate, Showtime ha confermato che stava "lavorando attivamente" sul futuro di Dexter. Molti fan hanno speculato su come potrebbe proseguire la serie TV, e sembra che anche Showtime stia ancora cercando di capirlo. A tal proposito è intervenuto il presidente di Showtime Networks Gary Levine, il quale ha affermato è ancora troppo presto per dire cosa c'è nel futuro del progetto:

"È troppo presto per dirlo. Ci stiamo ancora crogiolando nel successo della serie limitata, che era tutto ciò che speravamo".

A questo punto sembra quindi che le idee per un'ipotetica stagione 2 di Dexter: New Blood o per qualche altro spin-off siano ancora in fase di lavorazione. Detto questo, non sembra che possiamo aspettarci una nuova stagione di Dexter: New Blood nel 2023. Alcuni fan hanno ipotizzato che, a meno che gli eventi del sequel non siano canonici, il seguito più logico dovrebbe avere come protagonista suo figlio Harrison. Lo showrunner Clyde Phillips ha già espresso interesse per uno spin-off di Harrison se Showtime fosse interessato, ma solo il tempo dirà se verrà effettivamente realizzato.

Fonte: Comic Book