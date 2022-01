Dexter: New Blood - Il Finale suggerisce un possibile Rinnovo

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L'ultimo episodio che chiude il revival Dexter: New Blood, scritta da Clyde Phillips e diretta da Marcos Riega è andato in onda recentemente su Showtime, e in Italia verrà trasmesso su NOW mercoledì 12 gennaio.

Nel finale della miniserie TV c’è stata una scena clamorosa. Harrison (Jack Alcott) uccide suo padre Dexter (Michael C. Hall) con il suo fucile dopo aver scoperto che aveva assassinato il Sergente Logan (Alano Miller). Con il codice di Dexter ufficialmente in dubbio, padre e figlio sapevano che la sua morte era l’unica via d’uscita per entrambi. Quando il capo della polizia Angela Bishop (Julia Jones) arriva sulla scena, consegna al ragazzo una mazzetta di soldi dicendogli di andarsene da Iron Lake per sempre. Con Harrison assolto dai suoi crimini, c’è una possibilità che lo show possa continuare con lui come protagonista.

Nonostante non ci siano al momento piani ufficiali per una seconda stagione o per una storia incentrata su Harrison, l'ideatore Phillips, che ha supervisionato le prime quattro stagioni della serie originale, è pronto a rituffarsi in questo mondo:

"È tutto nelle mani di Showtime. Se mi chiamassero e mi dicessero: ‘Vogliamo raccontare di Harrison. Vogliamo che tu lo faccia'... al momento sono piuttosto occupato, ma lascerei perdere tutto quello che ho in cantiere e mi ci butterei a capofitto. Mi piacerebbe farlo, ma dipende davvero da Showtime".

Non rimane che restare in attesa di ulteriori notizie. Quindi vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Deadline