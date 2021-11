Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'attesa è sembrata interminabile e l'hype è arrivato alle stelle, ma finalmente ci siamo. I fan italiani saranno felici di sapere che Dexter: New Blood arriverà anche in Italia, più precisamente da domani 10 novembre, data in cui il primo episodio dell'attesissimo revival approderà sui piccoli schermi dello stivale.

La premiere sarà quindi rilasciata in prima visione, alle 21.15, su Sky Atlantic, con un nuovo episodio rilasciato a cadenza settimanale - ogni mercoledì - e che sarà disponibile su NOW.

Ambientato un decennio dopo che Dexter - che dice che potrebbe essere un mostro, ma almeno è un “mostro in evoluzione” - è scomparso alla fine della serie TV, Dexter: New Blood vedrà il personaggio di Michael C. Hall affrontare una nuova sfida . Alla fine del trailer vediamo suo figlio Harrison, presenza che scuote visibilmente Dexter e presumibilmente mette a repentaglio la sua identità di copertura.