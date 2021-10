Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 5 ore fa

In attesa del suo debutto, è stata rilasciata una nuova foto del cast di Dexter: New Blood. Mentre Michael C. Hall tornerà nei panni del protagonista, rivedremo anche alcuni volti noti - del resto gli episodi inediti cercheranno di tracciare un nuovo corso per la serie dopo la sua conclusione nel 2013.

La nuova foto mostra Clancy Brown come Kurt Caldwell, Johnny Sequoyah come Audrey Bishop, Jack Alcott come Harrison Morgan, Alano Miller come Logan, Julia Jones come Angela Bishop, Michael C. Hall come Dexter Morgan, e Jennifer Carpenter come Debra Morgan.

Nonostante la sua morte nella serie originale, Debra (Jennifer Carpenter) tornerà nel revival Dexter: New Blood - in cui non sarà un fantasma: durante un panel, infatti, l'attrice ha confermato che Debra sarà "ben più di un collegamento, un'eco o una verità scomoda per Dexter".

Carpenter è poi entrata nei dettagli del suo ritorno, discutendo ancora una volta di come rappresenterà più uno scopo che un semplice fantasma sulla spalla di Dexter:

"Non credo che sia così semplice", ha affermato quando le è stato chiesto se Debra fosse semplicemente "una voce" nella testa di Dexter. "Fa parte di ciò che riguardavano quelle conversazioni. A che scopo sarei tornata? Pensavo che l'unica ragione per un revival fosse scoprire cosa sarebbe successo a un serial killer non controllato, impunito. Sarei tornata per perseguitarlo, confortarlo, consolarlo, incoraggiarlo, amarlo, odiarlo e rovinarlo".

"Quindi è una cosa difficile di cui parlare, perché non sono nemmeno sicura di come sia successo. Non abbiamo mai girato nulla in ordine. Sembra che questa sorta di stagione sia avvenuta su una superstrada a quattro corsie. E io mi sono semplicemente precipitata in questa sorta di autostrada, ma io sono questo strano tipo spettrale sulla banchina, che va da una parte completamente diversa. Sembrava quasi che la storia avesse due trame parallele. Non ho mai dovuto tenere traccia di quello che stava succedendo".

Dexter: New Blood sarà presentato in anteprima su Showtime domenica 7 novembre.

