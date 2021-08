Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo 35 anni dal film Day of the Dead del maestro dell'horror cinematografico George A. Romero, la rete statunitense SYFY è pronta a portare sul piccolo schermo una rivisitazione a low budget.

La serie TV omonima avrà dieci episodi e sarà diretta da Steven Kostanski (The Void). In una recente intervista via podcast, il regista canadese ha anticipato i legami col film horror originale:

"Ha legami con il film originale. Sfortunatamente, non posso entrare in troppi dettagli. In realtà non mi è permesso dire molto di niente. Posso dire che è stata un’esperienza molto frammentario, a basso budget, e mi sono divertito molto a realizzare la serie TV. Abbiamo potuto contare su alcuni maestri degli effetti speciali ancora una volta per il lavoro sulle creature. Quindi posso aggiungere che, come minimo, gli zombi sono fantastici. Penso sia uno show molto strano e interessante, che non credo sia quello che le persone si aspetteranno. Un altro caso di premessa molto ambiziosa con il minimo indispensabile di risorse, e penso che questo abbia prodotto molta grande creatività da parte del team".

Scritto da Jed Elinoff e Scott Thomas, lo show è la storia di sei sconosciuti che cercano di sopravvivere alle prime 24 ore di un’invasione di zombie.

Il film originale del del 1985 Day of the Dead (Il Giorno degli Zombi) di George A. Romero è stato seguito da un prequel non ufficiale nel 2005 e da due diversi remake nel 2008 e nel 2018, nessuno dei quali è stato in grado di reggere il confronto con l’opera originaria.

Recentemente è stato svelato il poster ufficiale della serie TV che debutterà il 15 ottobre negli USA.

