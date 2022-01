Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Quando Daredevil - e ogni altro spettacolo Marvel su Netflix - è stato cancellato senza tante cerimonie, i fan non sapevano cosa stesse succedendo. La maggior parte degli spettacoli è stata recensita favorevolmente ed è stata apprezzata dai fan, ma il crudele destino di queste serie TV ha lasciato con molte domande sia i fan della Marvel, sia il cast, rimasto scioccato. La star di Daredevil Vincent D'Onofrio ha parlato della reazione del cast all'improvvisa cancellazione e di come si sono resi conto del perché sia successo - in breve, l'arrivo di Disney+:

"Penso che nessuno di noi stesse bene", ha raccontato D'Onofrio dopo aver appreso della cancellazione dello spettacolo. "Ci siamo detti: 'Oh ok, avevamo uno show di successo e ora non c'è più'. Ma poco dopo, allo stesso tempo, #SaveDaredevil ha iniziato a invadere i social. Charlie Cox, Deborah Ann Woll e io abbiamo iniziato a capire i motivi per cui è successo. Quindi abbiamo capito cosa stava facendo la Marvel, perché Disney+ stava uscendo...Quando sei in questo settore da molto tempo, aveva senso dal punto di vista lavorativo. Concettualmente, penso che fossimo delusi, ma penso che tutti noi avessimo capito cosa stava succedendo, ed era inevitabile. In questo lavoro impari ad accettare le cose perché sai che alla fine è un business, e non c'è niente che tu possa fare a riguardo".

D'Onofrio ha continuato, notando che il motivo principale per cui all'inizio erano sconvolti era perché c'era ancora del potenziale:

"Quello che dispiace è che c'era ancora molto altro da esplorare. Con il personaggio di Charlie Cox e il mio. Speravamo solo di poter tornare, e poi io sono tornato in Hawkeye e Charlie in Spider-Man".

Non è ancora chiaro quando D'Onofrio tornerà come Kingpin nel MCU, ma considerando le vicende di Hawkeye, potrebbe fare ritorno in Echo.

Fonte: Comic Book