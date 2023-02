Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Le riprese di Daredevil: Born Again inizieranno nel giro di poche settimane, e nel frattempo arrivano nuove informazioni sul cast. Ad oggi, solo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono stati confermati per tornare ai ruoli che hanno avuto nella serie TV di Netflix; ciò significa che le recenti aggiunte riguardano ruoli pressochè inediti.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall'insider Daniel Richtman, che è riuscito a ottenere le informazioni su cinque nuovi ruoli:

Derek, "maschio asiatico-americano tra i 20 e i 30 anni che lavora in uno studio professionale e come assistente dove necessario";

Barry, "topo di biblioteca burocrate";

Angelo, "italo-americano, mafioso della vecchia scuola vestito sempre di tutto punto";

Lorenzo, "un mafioso dalla testa calda che indossa abiti più casual";

Alexei, "ragazzo russo o dell'Europa dell'est, che indossa una tuta per il suo incontro d'affari".

Sapere che Alexei "indossa una tuta per il suo incontro di lavoro", potrebbe potenzialmente indicare il ritorno della Mafia in Tuta che abbiamo conosciuto in Hawkeye della Marvel. Rivedere la Mafia in Tuta avrebbe perfettamente senso, dato che Kingpin (D'Onofrio) ha supervisionato il gruppo in Hawkeye.

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare su Disney+ nella primavera del 2024.

Fonte: Comic Book