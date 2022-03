Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Non ci sono ancora notizie ufficiali su una nuova stagione di Daredevil, ma la star Deborah Ann Woll è sicuramente pronta a tornare se dovesse presentarsi l'opportunità.

Le è infatti stato chiesto cosa ne pensasse del ritorno di Karen Page:

"Vorrei volentieri, in un batter d'occhio, riprenderei volentieri il personaggio di Karen. Ovviamente vorrei che fosse la cosa giusta, non vorrei provarci se fosse completamente diverso da quello che abbiamo già fatto. Tornerei perché voglio ancora interagire con Matt Murdock e con Frank Castle. Sono due personaggi molto affascinanti".

Woll ha poi continuato dicendo che ha costruito connessioni non solo con Karen Page, ma con tutti i personaggi con cui ha interagito in Daredevil. Alla fine è tornata alla domanda originale per dire definitivamente che sarebbe aperta a un'altra stagione:

"È una cosa strana, hai una relazione con personaggi di fantasia. Questo è il lavoro dell'attore, creare una relazione genuina con qualcosa che non esiste, e ti colpisce come se esistesse. Questa è la parte più difficile. Quindi la mia risposta alla tua domanda è, se chiamano, sono disponibile".

Finora Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono gli unici due attori della serie TV a essere ricomparsi nell'MCU. Questo lascerebbe presagire che se dovesse presentarsi una nuova stagione di Daredevil - sulla quale ci sono già dei rumor - anche gli altri attori dovrebbero ricomparire.

Fonte: Comic Book