Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Evan Peters e Ryan Murphy stanno collaborando per raccontare una nuova storia dell'orrore americana, solo che questa è fin troppo reale.

Netflix ha pubblicato un primo trailer per la prossima serie limitata Dahmer - Mostro: la Storia di Jeffrey Dahmer, con Peters nei panni del famigerato serial killer che ha ucciso 17 vittime prima di essere arrestato nel 1991.

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Dahmer è una serie che racconta questi crimini irragionevoli, incentrati sulle sfortunate vittime e sulle loro comunità colpite dal razzismo sistemico e dai fallimenti istituzionali della polizia che hanno permesso a uno dei più famigerati serial killer americani di continuare la sua follia omicida in bella vista per oltre un decennio".

Murphy è co-creatore, insieme a Ian Brennan, nonché produttore esecutivo. Dahmer è stata ordinata come serie da Netflix nel 2020. Il cast include anche Richard Jenkins (The Shape of Water) e Molly Ringwald (Riverdale) nei panni del padre e matrigna di Jeffrey, Lionel e Shari, insieme a Michael Learned (The Waltons) e Niecy Nash-Betts (Claws).

Dahmer - Mostro: la Storia di Jeffrey Dahmer verrà rilasciato su Netflix il 21 settembre.

Fonte: TVLine