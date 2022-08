Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Il creatore e protagonista Larry David ha annunciato che la storica comedy di HBO Curb Your Enthusiasm, in onda ormai da due decenni, tornerà con una dodicesima stagione.

Uscita per la prima volta nel 2000, la serie TV è ambientata a Los Angeles e si focalizza sulla vita di Larry David, come scrittore e produttore televisivo vicino alla pensione, dopo il suo successo con Seinfield, di cui è stato creatore e autore. Da allora lo spettacolo ha ottenuto numerose nomination agli Emmy e ai Golden Globes, vincendo entrambe le statuette per la miglior comedy.

In una recente intervista, lo showrunner Jeff Schaffer, ha parlato delle idee per la prossima stagione. Con l'obiettivo di iniziare le riprese questo autunno, Schaffer ha rivelato che gli sceneggiatori stanno già lavorando per mettere insieme una nuova trama:

"Lo stiamo scrivendo proprio ora e inizieremo a girare, non so, nel tardo autunno. Siamo a metà del lavoro in questo momento, inventando nuove cose. Le belle storie sono come gli scarafaggi, sono difficili da uccidere, rimangono in giro, nella testa".

Schaffer, che ha prodotto, scritto e diretto lo show dalla quinta stagione, ha parlato di come ci si sente a lavorare con David, rivelando che l'attore newyorkese riversa tutte le sue idee in ogni stagione, ma ce ne sono sempre di nuove.

La dodicesima stagione di Curb Your Enthusiasm dovrebbe arrivare a metà del 2023 su HBO Max.

Fonte: Collider