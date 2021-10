Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'agenda di Kaley Cuoco è sempre più fitta: la star di The Big Bang Theory è attualmente impegnata nelle riprese della seconda stagione di The Flight Attendant - dove svolge il doppio compito di protagonista e produttrice esecutiva - e, come se non bastasse, farà un'apparizione in Curb Your Enthusiasm, la cui undicesima stagione è stata presentata in anteprima domenica 24 ottobre, insieme ad altri programmi HBO come Succession e l'ultima stagione di Insecure.

"Sì, sarò in un episodio di Curb", ha scritto Cuoco su Instagram. "È stato un desiderio che si è avverato!".

Il produttore esecutivo di Curb Your Enthusiasm, Jeff Schaffer, ha recentemente parlato del personaggio che l'attrice interpreta nella sitcom:

"È una dottoressa che mostra un'estrema pazienza con Larry. Interpreta la fidanzata di Freddy Funkhouser (Vince Vaughn), e quando Larry viene coinvolto, le cose si complicano e poi vanno a rotoli. Si è adattata perfettamente al ruolo, era come se fosse stata nello show da sempre".

Fonte: Comic Book