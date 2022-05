Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nonostante l’uscita di scena di Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e del Dr. Hugo Ramirez (Mel Rodriguez), sembra la squadra di investigatori forensi più famosa di Las Vegas, oltre a contare sul rientro in servizio di Catherine Willows (Marg Helgenberger), potrà fare affidamento su due nuove leve.

È stato infatti recentemente annunciato che Lex Medlin (Drop Dead Diva) e Ariana Guerra (Helstrom) si sono uniti come regular al cast della seconda stagione di CSI: Vegas.

Lo show, sequel della longeva e fortunata CSI – Scena del Crimine, ha debuttato lo scorso anno in America con il primo ciclo di episodi, che ha visto Grissom e la Sidle tornare in pista per aiutare il nuovo team di investigatori a risolvere un arduo e spinoso caso, che minacciava di compromettere l’intero laboratorio della città.

Medlin vestirà i panni di Beau, ricercatore della Dow Chemical per due decenni, uno dei migliori nel suo lavoro.

Dopo la pandemia, ha però deciso di seguire il proprio cuore, laureandosi alla CSI Academy e raggiungendo anche in questo ambito un significativo livello.

Guerra darà invece il volto a Serena, descritta come una tipa tosta e senza peli sulla lingua.

Figlia di poliziotti e sorella di dottori, si butta nel proprio lavoro con commenti impertinenti e domande difficili.

Insieme alle due new entry è stato inoltre comunicato che Jay Lee, apparso già nei precedenti episodi nel ruolo di Chris Park, è stato promosso a regular.

Fonte: TVLine