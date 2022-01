Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo l'annuncio di poco tempo fa secondo cui Jorja Fox e William Petersen non sarebbero stati nella seconda stagione di CSI: Vegas, ora è il turno di Mel Rodriguez di abbandonare lo show sequel di CSI. Rodriguez ha interpretato il ruolo del capo medico legale Hugo Ramirez nella prima stagione. Al momento non si sa se in futuro potrebbe tornare con apparizioni occasionali.

La prima stagione ha aperto un nuovo capitolo a Las Vegas, la città in cui tutto ha avuto inizio, introducendo una narrazione orizzontale nel classico stile alla CSI. Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare l'intero Crime Lab e rilasciare migliaia di assassini nelle strade illuminate dai neon di Las Vegas, una nuova brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome) ha chiesto l'aiuto di vecchi amici, Gil Grissom e Sara Sidle, per indagare su un caso incentrato sull'ex collega David Hodges (Wallace Langham).

Questa forza combinata ha mostrato le più aggiornate tecnologie e tecniche forensi per seguire le prove, in modo da preservare e servire la giustizia nella Città del Peccato.

Il mese scorso Petersen aveva rivelato che non avrebbe ripreso il ruolo di Gil Grissom nella seconda stagione. In seguito anche FOX aveva annunciato:

"Non riesco a dividere di nuovo Sara e Grissom. Dove va uno, va l'altra. Ovunque vadano, saranno sempre insieme".

CSI: Vegas è prodotto da CBS Studios in associazione con Jerry Bruckheimer Television e distribuito a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group. I produttori esecutivi sono Jason Tracey, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Anthony Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O'Neill, Petersen, Uta Briesewitz e Cindy Chvatal.

Fonte: Deadline