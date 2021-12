Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

CBS ha annunciato il rinnovo per la seconda stagione della serie TV CSI: Vegas, ma senza William Petersen, l'attore statunitense protagonista.

Petersen, che ha ripreso il ruolo di Gil Grissom dalla serie TV originale CSI, non tornerà nel secondo capitolo del sequel. Tuttavia, l'attore continuerà a figurare come produttore esecutivo per la seconda stagione. Anche Jorja Fox, co-protagonista nel ruolo di Sara Sidle, non è confermata per la prossima stagione.

Sequel del longevo CSI, arriva una settimana dopo il finale della prima stagione, andato in onda negli USA l'8 dicembre, con dieci episodi. La seconda stagione di CSI: Vegas è prevista per il 2022-23.

La serie TV vede la squadra di investigatori del dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas unire le forze con le vecchie glorie in pensione Gil Grissom e Sara Sidle, quando un'aggressione a Jim Brass (Paul Guilfoyle) porta alla scoperta di una cospirazione che potrebbe far crollare l'intero dipartimento e rimettere in libertà migliaia di assassini condannati.

Negli Stati Uniti, questo nuovo capitolo ha appassionato una media di quasi 7 milioni di spettatori settimanali, migliorando del 60% i numeri dello slot del mercoledì sera.

Con ogni probabilità si riveranno gli attuali componenti della squadra interpretati da: Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon e Mel Rodriguez.

Nel frattempo, la vice presidente esecutiva della programmazione di CBS Amy Reisenbach ha dichiarato in un comunicato:

"Il team creativo e il cast dello show hanno fatto un lavoro superbo in questa prima stagione, raffigurando brillantemente il nuovo universo di CSI con nuove storie e una nuova squadra, dimostrando che dopo 20 anni i fan stessi sono ancora affamati e pronti ad abbracciare un nuovo capitolo di questo illustre franchise".

In Italia, CSI: Vegas è attesa per l'inizio del prossimo anno su Rai 2.

Fonte: Variety