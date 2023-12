Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 04 dicembre 2023

Prime Video ha confermato la produzione di Cruel Intentions, serie TV basata sull’omonimo film del 1999 scritto e diretto da Roger Kumble.

Il cast sarà composto da Sarah Catherine Hook (First Kill) nel ruolo di Caroline, Zac Burgess come Lucien, Brooke Lena Johnson (You) nei panni di Beatrice, Sara Silva (The Boys) nel ruolo di Cece, John Harlan Kim (9-1-1) come Blaise, Myra Molloy nelle vesti di Annie. Invece Sean Patrick Thomas (Gen V), che nella pellicola originale era il Professore di musica Ronald, ricopre il ruolo del Professore Chadwick. Inoltre sono state aggiunte recentemente Savannah Lee Smith (Gossip Girl) e Khobe Clarke (L'Estate in cui Imparammo a Volare).

Ambientato a Washington DC, il nuovo progetto seguirà due spietati fratellastri che faranno di tutto per rimanere in cima alla gerarchia delle confraternite nel loro college d'élite. Quando un brutale incidente minaccerà l'intero sistema, faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione...incluso sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti.

L'episodio pilota è scritto da Phoebe Fisher (Euphoria) insieme a Sarah Goodman (Gossip Girl), che hanno dichiarato:

"Siamo così entusiaste di lavorare insieme per continuare l’eredità di Cruel Intentions, un film che è rimasto nei cuori dei fan. Promettiamo di rendere questa prossima iterazione divertente, irriverente e rivoluzionaria e siamo grate ai nostri partner Original Film, Sony e Amazon MGM Studios per averci dato fiducia".

Cruel Intentions sarà disponibile su Prime Video.

Fonte: Comic Book