Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Apple TV+ ha recentemente condiviso un avvincente trailer di Criminal Record, serie TV che vedrà tra i suoi protagonisti Peter Capaldi e Cush Jumbo.

Noto per aver interpretato il Dottore in Doctor Who, Capaldi avrà il ruolo dell'ispettore capo Daniel Hegarty, mentre Jumbo (The Good Wife) sarà il sergente investigativo June Lenker.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Criminal Record - composto da 8 episodi dalla durata di un'ora - è incentrato su un caso di omicidio che contrappone questi due detective diametralmente opposti l'uno contro l'altro. La loro dinamica solleva una domanda: riusciranno a collaborare per risolvere il mistero? O le loro differenze ostacoleranno le indagini? Lo spettacolo promette un grande dramma sullo sfondo di questo intenso conflitto.

La piattaforma di streaming descrive Criminal Record come un potente thriller ambientato nel cuore della Londra contemporanea. Una telefonata anonima trascina due brillanti investigatori in un confronto su un vecchio caso di omicidio: la Detective June Lenker (Jumbo), una giovane donna agli inizi della sua carriera, e il Detective Daniel Hegarty (Capaldi), un uomo determinato a proteggere la sua eredità. La serie tratterà molte tematiche, tra cui razza, fallimento istituzionale e la ricerca per trovare un terreno comune in una Gran Bretagna divisa.

Criminal Record uscirà il 10 gennaio 2024 su Apple TV+ con un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 23 febbraio.

Fonte: Comic Book