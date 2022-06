Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'ultima serie annunciata da Apple TV+ ha trovato un cast unico: la piattaforma ha annunciato l'ordine per Criminal Records, spettacolo di otto episodi dalla durata di un'ora, un nuovo show thriller ambientato a Londra. La serie sarà guidata dalla star di Doctor Who Peter Capaldi e da Cush Jumbo, vista in The Good Wife.

Sia Capaldi che Cush saranno anche produttori esecutivi della serie, la cui produzione è attualmente in corso a Londra.

Criminal Record è descritto come un potente thriller ambientato nel cuore della Londra contemporanea. Una telefonata anonima trascina due brillanti investigatori in un confronto su un vecchio caso di omicidio: la Detective June Lenker (Jumbo), una giovane donna agli inizi della sua carriera, e il Detective Daniel Hegarty (Capaldi), un uomo determinato a proteggere la sua eredità. La serie tratterà molte tematiche, tra cui razza, fallimento istituzionale e la ricerca per trovare un terreno comune in una Gran Bretagna divisa.

Non sono al momento noti ulteriori dettagli.

Fonte: Comic Book