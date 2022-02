Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Buone nuove giungono sul fronte Criminal Minds: come i fan sanno ormai da tempo, il servizio streaming di Paramount+ ha in mente di realizzare una miniserie revival del longevo e amato show e, nonostante non siano circolate molte notizie in merito negli ultimi tempi, il progetto sembra ancora in fase di sviluppo.

Mentre si attendono quindi ulteriori informazioni in merito, pare che siano state avviate delle trattative con alcuni interpreti del cast originale allo scopo di finalizzare un loro possibile ritorno: gli attori in questione sarebbero Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez (CSI: Miami), A.J. Cook, Aisha Tyler (Fear The Walking Dead) e Paget Brewster (Hollywood).

Stando alle ultime novità, la firma dei contratti e la loro ufficializzazione sarebbero subordinati a un ulteriore accordo che lo studio sta portando a termine con Erica Messer, showrunner e produttrice esecutiva della serie originale.

Se il progetto entrasse definitivamente in porto, Paramount+ avrebbe in mente di realizzare al momento un revival di dieci episodi, e nel caso proseguire con ulteriori stagioni.

Fonte: Comic Book