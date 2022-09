Criminal Minds 16: Nuovi Dettagli svelati dalla Sceneggiatrice

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Erica Messer, la showrunner di Criminal Minds, conferma la possibilità del ritorno di alcuni personaggi per la stagione 16, intitolata Criminal Minds: Evolution.

Il revival presenterà sei personaggi principali dello scorso capitolo che torneranno nell'Unità di Analisi Comportamentale: Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster.

Durante gli scorsi episodi c'è stato molto movimento per quanto riguarda personaggi che uscivano e rientravano. Quindi la maggior parte del cast principale sarà presente nella serie TV di Paramount+, fatta eccezione di Daniel Henney (Matt Simmons) e Matthew Grey Gubler (Spencer Reid). Ma mentre l’assenza di Henney è dovuta a un conflitto di programmazione, il non coinvolgimento di Gubler è una scelta personale.

In una recente intervista Messer spiega la situazione:

"La scrivania del Dottor Reid ha ancora tutti i suoi libri e tutte le sue cose. La connessione con il pubblico c'è ancora. Quindi vogliamo che quel legame sia vivo con Gubler e Simmons, che ha anche un altro incarico. Per ora non possiamo parlarne, ma se e quando tornano dipende solo da loro. Dipende dai loro programmi. Non posso promettere nulla in questo momento".

Nelle ultime stagioni dello show la squadra ha dovuto lavorare senza il Dottor Reid per vari motivi - tra cui perché voleva trascorrere più tempo con sua madre malata. Qualunque sia il caso, è rassicurante per i fan sapere che può sempre tornare. Anche se la showrunner non si espone molto, sembra sperare che Gubler alla fine si unirà nel revival.

Criminal Minds è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Screen Rant