Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Giungono nuovi e interessanti aggiornamenti sul revival di Criminal Minds, la serie di successo di Paramount+.

Dopo la messa in onda di 15 stagioni dal 2005 al 2020, si è iniziato a parlare di un revival della serie e dopo un breve periodo di ristagno, sembra che ora la produzione abbia preso uno slancio effettivo: il mese scorso, Paget Brewster, membro del cast originale, ha fornito notizie incoraggianti sulla ripartenza di Criminal Minds, rivelando che la ABC e la CBS erano in trattative per un accordo. Infine, Paramount+ ha ufficialmente ordinato una nuova stagione della serie con dieci episodi.

In precedenza, non erano stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama, ma ora sembrano esserci nuove informazioni: secondo alcune dichiarazioni, nel revival la squadra d’élite dell’FBI si scontrerà con il cattivo più pericoloso della storia della serie. Il soggetto sconosciuto in questione, viene definito come la “più grande minaccia dell'unità BAU, che ha approfittato della pandemia per costruire una fitta rete con altri serial killer”.

Tali premesse ci spiegano come il principale cambiamento introdotto nel revival di Criminal Minds riguardi la trama che si occuperà di un singolo caso per tutta la stagione e non di più casi per ogni episodio, impegnando gli agenti ad affrontare situazioni complesse e articolate fino alla fine.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul revival di Criminal Minds e sulla sua data di uscita ancora sconosciuta.

Fonte: Screen Rant