Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La serie TV di successo Criminal Minds si è conclusa su CBS nel 2020 e, meno di un anno dopo, è stata svelata la notizia che un revival era ufficialmente in lavorazione per il servizio di streaming ViacomCBS Paramount+.

Nel corso del tempo però non ci sono stati ulteriori aggiornamenti, quindi lo stesso servizio di streaming Paramount+ ha confermato che il progetto è ancora in fase di sviluppo, smentendo cosìl’attrice protagonista Page Brewster.

Tanya Gills, responsabile della programmazione a ViacomCBS, ha dichiarato in rassegna stampa:

"Con il revival di Criminal Minds siamo ancora nella fase di sviluppo. Presto avremo altro da condividere al riguardo, ma è vivo e vegeto".

La serie TV madre intanto continua a registrare sulle piattaforme streaming numeri importanti. È probabile, però, che da quando è stato confermato lo sviluppo un anno fa il progetto abbia incontrato degli ostacoli, presumibilmente in fase di trattativa con il cast della serie originale in onda su CBS per quindici stagioni.

Il piano per il revival è riprendere un gruppo di personaggi del passato, veterani delle serie TV passate, e introdurne di nuovi, in modo non molto differente da ciò che accadde con CSI: Vegas.

Fonte: Comic Book