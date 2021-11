Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La serie TV Cowboy Bebop ha debuttato lo scorso 19 novembre, dividendo critica e gli spettatori sul prodotto targato Netflix.

Nello speciale after show, Cowboy Bebop: Unlocked, lo showrunner Andre Nemec, ha parlato però della direzione che potrebbe essere presa in un'eventuale seconda stagione dello show e degli sviluppi di un personaggio. Lo scrittore americano ha svelato dei dettagli riferiti al villain Volaju, e al fatto che questo personaggio potrebbe apparire in una eventuale seconda stagione dello show:

"Ed metterà la nostra gang in un mare di guai, come fa di solito, quindi potrebbero davvero imbattersi in qualcosa o qualcuno di terribile nella seconda stagione".

Una prossima stagione sembra effettivamente essere stata messa in conto da Netflix, considerato il sorprendete epilogo visto nell'ultimo episodio della stagione corrente dove Spike (John Cho), incontra per la prima volta Ed (Eden Perkins), che a sua volta cerca di reclutarlo per trovare l’uomo farfalla Volaju (visto nel film animato). Quindi un'eventuale seconda stagione potrebbe raccontare di Volaju e del suo attacco ad Alba City.

Cowboy Bebop è disponibile sulla piattaforma Netflix.

