Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Non è un segreto che, per la maggior parte dei fan e abbonati Netflix, la serie TV Cowboy Bebop sia stata una delusione.

Eppure, nonostante l'avvenuta cancellazione con la reazione dello stesso cast dei protagonisti, sono partire delle petizione per recuperare l'adattamento live-action del famoso anime. Alcuni utenti però si sono opposti in maniera ferrea alla possibilità di creare una seconda stagione, creando, a loro volta, una raccolta firme.

Si legge così nella petizione:

"L'Anime Cowboy Bebop è un capolavoro. L'adattamento di Netflix in live action è un involucro privo di qualsiasi sostanza che non riesce a cogliere la profondità dell'anime che trasmette l'anima, il cuore, l'umorismo dei personaggi, e molto altro ancora in ogni modo possibile. Macella la storia e i personaggi, Spike e Faye su tutti sono stati completamente massacrati. Basta stravolgimenti!".

Il dibattito sul web rimane molto accesso. In attesa di eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a guardare Cowboy Bebop nella versione live-action e nella versione anime disponibili sulla piattaforma Netflix.

Fonte: We Got This Covered