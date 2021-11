Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha annunciato uno speciale after show per la nuova serie live-action Cowboy Bebop, Cowboy Bebop: Unlocked.

Il live-action Cowboy Bebop ha fatto il suo debutto sulla piattaforma e i fan hanno un sacco di domande sulle scelte fatte, su alcuni attori nel cast e altro ancora. Fortunatamente, Netflix approfondirà tutto questo con una discussione speciale con interviste al cast attraverso Cowboy Bebop: Unlocked.

Condotto da Erika Ishii, "l'after show ufficiale di Netflix per Cowboy Bebop farà il suo debutto sabato 20 novembre e conterrà interviste con il cast ed entrerà in tutti i dettagli sulla serie. Speriamo che fornisca alcune risposte alle più grandi domande dei fan sulla serie finora! Per quanto riguarda la serie principale stessa, sia l'anime che la serie live-action, sono ora in streaming con Netflix".

Cowboy Bebop: Unlocked sarà disponibile alle ore 20.00 sul canale YouTube Still Watching Netflix.

Fonte: Comic Book