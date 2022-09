Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022, Bob Odenkirk ha affermato al pubblico che "vuole fare più azione", dichiarando:

"Sono rimasto molto sorpreso da Io Sono Nessuno. Avevo avviato quel progetto perché avevo la sensazione che il personaggio che stavo sviluppando in Better Call Saul fosse il tipo di personaggio che si vede in un film d'azione. Ha desideri sinceri ed era disposto a sacrificarsi. Ho trovato le sequenze d'azione molto divertenti e vicine alla realizzazione di sketch comici...Adoro i primi film di Jackie Chan che contenevano umorismo. Mi piacerebbe una cosa del genere, in futuro. È come se alla gente piacesse vedere le persone anziane perdere la testa. Perché sembra avere senso per tutti? È divertente".

A Odenkirk è stato poi chiesto se fosse un sollievo dire addio al suo personaggio di Better Call Saul:

“Ho sentimenti molto contrastanti. La maggior parte di noi entra in questo business perché vuole interpretare una varietà di storie. È una delle gioie. Ho passato molto tempo a interpretare un uomo, a ritrarre la sua psiche. Ha avuto una vasta gamma di emozioni ed esperienze, quindi c'era una grande varietà. Abbiamo testato i confini con elementi molto comici, quasi come uno sketch. Breaking Bad non è andato oltre la sua presentazione, e questa era un'ottima fonte per lo show. Mi mancheranno le parti buone di Saul e le amicizie con gli attori. Abbiamo anche vissuto insieme. E questo sarà il ruolo per cui sarò conosciuto per tutta la mia vita. E ne sono orgoglioso".

L'attore ha inoltre parlato del suo nuovo film Worlds Apart, proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film a basso budget della regista Cecilia Miniucchi è stato girato a distanza (a volte utilizzando FaceTime) durante la pandemia, con la maggior parte degli attori che non si sono potuti incontrare durante la produzione.

Il dramma segue tre coppie bloccate a casa durante l'inizio del lockdown, le cui vite sono sconvolte, e sono costrette a guardarsi l'un l'altro in modi nuovi.

Odenkirk ha spiegato di essere stato inaspettatamente chiamato da Miniucchi per prendere parte al film. I due non si conoscevano bene e si parlavano di rado, ma questa era la chiamata che l'attore stava aspettando:

“È stata una chiamata improvvisa. Ma il fatto è che stavo davvero aspettando quella chiamata. Eravamo in isolamento da poche settimane e mi chiedevo cosa sarebbe successo dopo. Non c'era il vaccino, le cose peggioravano di giorno in giorno. Come genitore stavi cercando di essere coraggioso di fronte ai tuoi figli, ma in verità non avevi idea di cosa sarebbe successo. Stavo aspettando che qualcuno mi chiamasse per fare un film a distanza. Volevo recitare, creare, perché altrimenti sarei impazzito. Cecilia è stata quella che ha chiamato. È stata lei a farlo”.

L'attore ha concluso l'intervista implorando i registi e i creativi di accettare il rischio:

“Devi buttarti. Leggi un copione, lo riscrivi, metti tutto insieme, ma a un certo punto devi saltare dalla scogliera. Non voglio mai perdere il contatto con questo concetto. Cecilia mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo saltare da quella scogliera insieme a lei".

Fonte: Deadline