Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La nuova serie TV drammatica Confessions di Netflix avrà come protagonista e produttore esecutivo Paul Wesley, star di The Vampire Diaries.

Gettin' the band back together.... 🎉🥳🍾 https://t.co/IM5rk2PWGi — Julie Plec (@julieplec) April 29, 2022

Scritto e prodotto dal co-sviluppatore e showrunner di The Vampire Diaries Julie Plec insieme a Bradley Paul di Better Call Saul, il progetto - ancora in fase iniziale - è basato sull'articolo di saggistica del 2015 di Jason Smith The Confessions of a Drug-Addicted High School Teacher.

Lo show, che sarà realizzato grazie alla partnership stretta tra Kapital Entertainment e Citizen Media, racconta l’esperienza dell’autore Smith che ha insegnato in un liceo pubblico della California mentre era alle prese con gli effetti di narcotici che gli erano stati prescritti. La sua situazione ha suscitato l’attenzione di studenti in difficoltà e, in una città ossessionata dal campionato di football del liceo, Smith si è sentito meno solo nel suo tentativo di fuggire da sé stesso.

Paul Wesley inoltre sarà protagonista della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Julie Plec, invece, è stata coinvolta anche in Legacies e Roswell, New Mexico di The CW, così come nell'imminente adattamento di Vampire Academy e nella prossima serie TV di HBO Max The Girls on the Bus.

Fonte: Deadline