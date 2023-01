Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Per i rivali Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, nonché tutti i loro discepoli e spietati avversari, è tempo di tornare a varcare ancora una volta le porte del dojo, pronti a salire sul tatami per un ultimo ed entusiasmante incontro di karate.

Con un emozionante video, che alterna sequenze delle pellicole originali a scene tratte dalla moderna serie, il servizio streaming di Netflix ha infatti comunicato che Cobra Kai è stata ufficialmente rinnovata per un sesto arco narrativo, che farà però calare il sipario sulle vicende narrate.

“Sin dal primo giorno il nostro obiettivo con Cobra Kai è sempre stato quello di concluderlo alle nostre condizioni, lasciando le storie ambientate nella Valley nel momento che avevamo sempre immaginato” – hanno così dichiarato i creatori Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg in una nota scritta – “Quindi è con immenso orgoglio e gratitudine che possiamo annunciare questo traguardo: la prossima, sesta stagione segnerà la conclusione di Cobra Kai. Nonostante questa giornata potrebbe rivelarsi agrodolce per il pubblico, il Miyagiverse non è mai stato così forte. Questo fandom è il migliore del pianeta e speriamo di poter esplorare altre storie di Karate Kid in futuro, perché, come tutti sappiamo, il Cobra Kai non muore mai”.

Si attende a questo punto la notizia della data di debutto, così da poter assaporare l’epilogo di questo racconto.

Fonte: Variety