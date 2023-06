Cobra Kai 6: il Cast legge la Sceneggiatura dell'Ultima Stagione

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

A inizio anno è stato annunciato il ritorno di Cobra Kai per la sua sesta e ultima stagione. Con lo stesso annuncio era arrivato il primo trailer e ora, in occasione del TUDUM tenutosi in Brasile, è arrivato un nuovo video che mostra il cast riunito per una prima lettura del copione del capitolo conclusivo.

Nel video è possibile vedere i vari attori che si sono rincontrati, e William Zabka che ha affermato:

"È stato un viaggio incredibile, ma non è ancora finito. La sesta stagione potrebbe essere la più grande e intensa di Cobra Kai di sempre".

Quando è stato confermato che la serie TV di Netflix sarebbe terminata col sesto lotto di episodi, i produttori hanno dichiarato:

"Tornare nell'universo di The Karate Kid è stato un onore per noi. Creare Cobra Kai ci ha dato l'opportunità di far parte dello stesso sacro dojo un tempo abitato dal grande Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub e tutti i membri straordinari che hanno creato quell'universo. Ci ha anche consentito di interpretare il ruolo del sensei, ampliando le trame originali e introducendo nuove generazioni di sfavoriti. Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità. Fin dal primo giorno, il nostro obiettivo con Cobra Kai è sempre stato quello di concluderlo secondo i nostri termini, lasciando la Valley esattamente come l'abbiamo sempre immaginata. Quindi è con grande orgoglio e gratitudine che siamo stati in grado di annunciare questa conclusione".

La sesta stagione di Cobra Kai non ha ancora una data di uscita ufficiale.

