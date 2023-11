Cobra Kai: Potenziali Spin-off per la Serie TV di Netflix

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

La notizia della conclusione di Cobra Kai con la sesta stagione ha sorpreso i fan della serie TV. Tuttavia, il capitolo finale del sequel di Karate Kid non segna la fine del franchise. Passato da YouTube a Netflix, lo spettacolo ha guadagnato una popolarità immensa, e ora il team creativo sta pianificando il futuro con nuove storie e potenziali spin-off.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno recentemente discusso sul futuro del franchise, rivelando che la porta resta aperta per esplorare ulteriormente la storia e i personaggi in nuovi progetti:

"Amiamo lavorare nell'universo di Cobra Kai, quindi c'è sempre il potenziale per rivisitare quel mondo. Stiamo sicuramente pensando ad altre idee per l'universo di Miyagi, ed è solo questione di tempo prima di capire esattamente in quale direzione andremo. Siamo davvero entusiasti della sesta stagione, usciremo con il botto e sarà un'esperienza straordinaria per i fan".

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures TV Studios, ha sottolineato l'enorme potenziale del franchise, anticipando futuri titoli e spin-off:

"In termini di espansione di Cobra Kai e di avvicinamento all'eredità di Karate Kid, hanno alcune idee per prodotti diversi. Ma sì, anche il film è un buon esempio. Penso che tutti abbiamo imparato che questi mondi possono coesistere e possono sembrare coesi e additivi, specialmente per i fan, e sembrano dei mondi che esistono su molti livelli diversi, non necessariamente devono stare sullo stesso piano. Il pubblico è così esperto ora, e accetta più livelli di proprietà intellettuale in modo che l'universo di Cobra Kai continui a vivere, questo è certo".

La sesta stagione di Cobra Kai non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book