Il co-creatore di Cobra Kai Hayden Schlossberg ha spiegato in un'intervista il processo creativo per formare le connessioni della serie TV con i film. Lo show ovviamente trae ispirazione dal film di successo del 1984 The Karate Kid e dai suoi sequel. Ma lungi dal limitarsi a rielaborare le pellicole, lo spettacolo Netflix si espande davvero nel mondo introdotto tutti quegli anni fa dal regista John G. Avilden. Parte di questa espansione, ovviamente, implica l'esplorazione di una nuova generazione di personaggi che vengono introdotti al karate dai due rivali del film originale Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). I giovani ragazzi cercano di trovare la propria strada nel mondo creando conflitti che inevitabilmente vengono risolti tramite epici incontri di karate.

Di recente Schlossberg ha rivelato come lui e gli sceneggiatori cercano di creare qualcosa di nuovo pur continuando a rendere omaggio alla storia originale:

"Le radici sono: bullismo, mentori, superare le cose, affrontare il passato, è quella sensazione viscerale di sentirsi deboli fino a quando qualcuno ti dà qualcosa. Nello spettacolo quel qualcosa è il karate, ma nella vita potrebbero essere un milione di cose diverse che ti cambiano e ti rendono una persona nuova e ti danno fiducia. Ma la cosa che mi ha fatto innamorare di Karate Kid è l'incontro di culture diverse, persone che non ti aspetteresti di connettere. E così ogni anno diciamo, 'Ok, dimentichiamo tutto per un secondo e torniamo a Karate Kid. Perché ci piace questo? Guardiamo di nuovo il film'. Ed è per questo che penso che abbia funzionato a livello globale. Perché sono storie universali e quindi cerchiamo di concentrarci su questo sfruttando i diversi personaggi, generi, background e interpretando le cose in modo che sembri The Karate Kid, ma è qualcosa di completamente diverso".

Ovviamente, a volte i collegamenti di Cobra Kai con The Karate Kid sono molto più diretti dei legami tematici a cui fa riferimento Schlossberg. Ovviamente ci sono personaggi come LaRusso, Lawrence, John Kreese (Martin Kove) e altri. C'è anche l'amore per la cultura pop degli anni '80, incarnato dai gusti musicali di Johnny Lawrence, che in qualche modo rimane fossilizzato in quegli anni. C'è anche il fantasma incombente del signor Miyagi di Pat Morita, la cui filosofia continua a ispirare Daniel e, per estensione, tutto ciò che accade nella storia di Cobra Kai.

La quinta stagione di Cobra Kai debutterà su Netflix il 9 settembre.

