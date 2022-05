Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Meno di nove mesi dopo il rilascio della quarta stagione, Cobra Kai tornerà su Netflix: la popolare serie televisiva sequel di Karate Kid che vede come protagonisti Ralph Macchio e William Zabka, debutterà con la sua quinta stagione il 9 settembre.

La serie TV si concentra sui personaggi di Daniel LaRusso (Macchio) e Johnny Lawrence (Zabka), 30 anni dopo gli eventi dei film originali. Ora alle prese con le crisi di mezza età, la rivalità tra i due al liceo si riaccende dopo che Johnny ha riaperto il vecchio dojo Cobra Kai come suo maestro principale. Oltre a Macchio e Zabka, la serie ha riportato altri membri del cast dei film originali, tra cui Martin Kove nei panni di John Kreese e Thomas Ian Griffith nei panni di Terry Silver.

"Oggi è un punto di svolta per Cobra Kai", racconta Griffith nel teaser. "La nostra concorrenza ha chiuso i battenti e l'unica cosa migliore di un dojo completo è un'intera valle piena di dojo completi".

Il teaser rivela anche diversi punti della trama in arrivo per la serie, tra cui Daniel che prende misure drastiche per sconfiggere Terry e Johnny, che viaggiano in Messico con Robby (Tanner Buchanan) per dare la caccia allo scomparso Miguel (Xolo Maridueña).

Fonte: Variety