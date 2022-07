Cobra Kai 5: svelato un Potenziale Ritorno nella Nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo i recenti annunci riguardanti il cast dei prossimi episodi, si torna a parlare della quinta, attesissima stagione di Cobra Kai, puntando nuovamente i riflettori sugli interpreti che faranno la loro comparsa: pare infatti che Paul Walter Hauser potrebbe tornare nel nuovo ciclo narrativo.

Come ricorderanno i fan, l’attore è il volto di Raymond “Pastinaca”, il commesso di una ferramenta che, opponendosi al volere del sensei Johnny (William Zabka), che voleva solo giovani allievi nel suo dojo e non adulti, si iscriverà al Cobra Kai, e nonostante le iniziali difficoltà, riuscirà infine a dimostrare il proprio valore.

A causa degli impegni lavorativi svolti da Hauser sul set del film Crudelia, il personaggio era stato in seguito messo da parte, per poi riapparire nella scorsa stagione, promuovendo una svolta nella storyline di uno dei protagonisti.

Tentando infatti di farsi riammettere nel Cobra Kai, si lascerà convincere a prendere parte alle losche trame del perfido Terry Silver (Thomas Ian Griffith), il quale, dopo averlo picchiato selvaggiamente, lo obbligherà ad accusare John Kreese (Martin Kove), facendolo dunque finire in prigione.

Interpellato in merito ad un eventuale ritorno nella prossima annata, Hauser avrebbe quindi risposto in maniera decisamente sibillina, affermando che: “Dirò solo che Pastinaca potrebbe aver chiuso i propri conti, ma non è detto che il passato abbia ancora terminato con lui”.

Non avendo ancora una conferma ufficiale, bisognerà quindi attendere i nuovi episodi, in arrivo sul catalogo di Netflix il 9 settembre, per vedere se il personaggio sarà o meno presente.

Fonte: Screen Rant