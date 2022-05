Cobra Kai 5: svelate le Aggiunte al Cast della Nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la pubblicazione del teaser trailer, che ha rivelato ai fan la data di rilascio dell’atteso prossimo capitolo, giungono online alcune informazioni in merito al cast della quinta stagione di Cobra Kai.

Il primo annuncio riguarda la promozione a regular di Dallas Dupree Young, il giovane attore apparso nel quarto ciclo di episodi nei panni di Kenny Payne, il fratello minore di Shawn Payne, che, vittima di atti di bullismo, chiederà aiuto a Robby Keene (Tanner Buchanan).

A seguito della sua iscrizione al Cobra Kai, verrà però “corrotto” dalla dottrina insegnata nel dojo.

La seconda notizia riguarda invece una vera e propria new entry e si tratta di Alicia Hannah-Kim, vista recentemente nella comedy Minx, che ricoprirà il ruolo della sensei sudcoreana Kim Da-Eun, la quale, stando a quanto trapelato, sarà molto probabilmente un’alleata del terribile Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Dopo la vittoria sui propri avversari e il tradimento ai danni del suo ex alleato, John Kreese (Martin Cove), il malvagio sensei è infatti pronto a mettere in atto i propri piani, espandendo il franchise del dojo in tutta la valle.

Come s’inserirà dunque il nuovo personaggio all’interno della storyline?

Per saperlo non resta che attendere il prossimo 9 settembre.

Fonte: Comic Book