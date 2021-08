Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In una fase di grandi annunci e aggiornamenti da parte del mondo seriale, favorito dalla presenza di eventi quali il Comic-Con, è il servizio streaming di Netflix ha sganciare la bomba che tutti i fan attendevano da tempo.

Tramite un breve, ma efficace, teaser trailer, è stato infatti rivelato il periodo della pubblicazione sul catalogo della bramata quarta stagione di Cobra Kai, che debutterà nel mese di dicembre.

Benchè non sia stato reso noto il giorno preciso, è possibile ipotizzare, sapendo che la piattaforma rilascia i propri contenuti di venerdì, che la scelta ricada o sul 3 o sul 10, in quanto si esclude a prescindere le festività del 24 e del 31, mentre sarebbe sconveniente puntare sul 17, accavallando l’uscita con i nuovi episodi di The Witcher.

La quarta stagione vedrà Johnny (William Zabka) e Daniel (Ralph Macchio) unire le proprie forze e i propri dojo per affrontare l’astuto e sleale John Kreese (Martin Kove).

"Avete visto Johnny e Daniel interagire insieme per alcune stagioni e un film molto, molto, molto tempo fa, e in alcuni momenti li avete visti andare d'accordo ed essere sulla stessa lunghezza d’onda e tirare pugni in un secondo” - ha dichiarato il co-creatore Jon Hurwitz – “Quindi tutto è possibile con loro due. Sono uniti contro il nemico comune in questo momento e sono mossi da intenzioni positive, ma vedremo come sarà per loro lavorare insieme su di uno stesso obiettivo, ma con diversi approcci. Riusciranno a unire le forze in modo produttivo e senza problemi, o ci saranno ostacoli sulla strada? Questo è quello che il pubblico dovrà aspettarsi nella quarta stagione”.

Vi lasciamo quindi con il video rilasciato online, ricordandovi che i nuovi episodi vedranno il ritorno di una vecchia nemesi apparsa dalla saga cinematografica.

Fonte: Comic Book