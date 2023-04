Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

La candidata all'Oscar Lesley Manville, che ha un ruolo da protagonista nel thriller di spionaggio Citadel, ha recentemente criticato la violenza della serie TV, dichiarando al quotidiano britannico Guardian che non ha intenzione di guardare uno spettacolo del genere:

“Non posso guardare la violenza. Di nessun genere. Mi offende. La gente parla di Game of Thrones, ma io non sono mai riuscita a guardarlo. Inoltre, è piuttosto violento nei confronti delle donne. Non voglio davvero vederlo. Sono una donna, tanto per cominciare. Essere donna è una posizione politica. Devi capire cosa sta succedendo, i rischi, a cosa stai andando incontro”.

Nell'intervista l'attrice ha espresso la sua convinzione che le rappresentazioni della violenza sullo schermo contro le donne fossero in contrapposizione rispetto ad altri segni di progresso, come una migliore retribuzione, maggiore visibilità per le attrici anziane e un trattamento migliore alla luce del movimento #MeToo:

“È come se, mentre la nostra attenzione è focalizzata sul raggiungimento di qualcosa, ne venisse demolita un'altra. Non deve essere uno scambio. Devi continuare a combattere, è stata una lenta battaglia per centinaia di anni per le donne, per arrivare dove sono oggi. Ed è incredibile quanta strada dobbiamo ancora fare”.

Citadel (qui tutte le informazioni) debutterà su Prime Video il 28 aprile.

Fonte: Deadline