Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 giugno 2021

La bambola più famosa del cinema è pronta a tornare questa volta nella serie TV Chucky.

Ideata dal creatore del personaggio Don Mancini, lo show è infatti destinato a fare il suo debutto sul canale americano Syfy il prossimo autunno. Proprio il regista e sceneggiatore americano, che è stato coinvolto in quasi tutti i film della serie principale e sta guidando il progetto, ha recentemente rivelato sul suo account Twitter una scena girata con il giovane attore Zackary Arthur e la famosa bambola assassina (la cui voce è quella del suo doppiatore storico Brad Dourif).

I love working with the uber-talented ⁦@1ZackaryArthur⁩! See him this fall starring on CHUCKY ⁦@SYFY⁩ ⁦@USA_Network⁩ pic.twitter.com/uYZ4q8LJzr — Don Mancini (@RealDonMancini) June 10, 2021

La produzione della serie TV si era conclusa prima che la pandemia bloccasse tutti i set.

Ecco la sinossi ufficiale della serie:

"Dopo che la bambola Chucky si presenta in una vendita di un sobborgo suburbano, un'idilliaca città americana viene gettata nel caos ed una serie di orribili omicidi iniziano a rivelare le ipocrisie e i segreti della città. Nel frattempo, l'arrivo di nemici e alleati del passato di Chucky minacciano di svelare la verità dietro le uccisioni, così come le origini non raccontate della bambola demoniaca come un bambino apparentemente normale che in qualche modo è diventato questo famigerato mostro".

La serie TV non solo introdurrà nuovi personaggi e risponderà a domande di lunga data sulla vita di Chucky, ma fungerà anche da sequel del franchise cinematografico raccogliendo fili lasciati da film come Cult of Chucky e Seed of Chucky.

Oltre a Dourif, il cast dello show comprende un altro volto storico del franchise: Jennifer Tilly, che per l’occasione riprenderà il ruolo di Tiffany, la sposa di Chucky. Infine, tra gli interpreti coinvolti ci saranno anche: Alyvia Alyn Lind, Christine Elise e Fiona Douriv (Dirk Gently).

Fonte: Comic Book