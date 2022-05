Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre le riprese della seconda stagione di Chucky procedono per il meglio, Devon Sawa ha annunciato che tornerà nella nuova stagione.

L'attore canadese ha riferito un messaggio dello stesso Chucky:

"Di solito non faccio cose come questa, ma voglio leggervi questa e-mail del mio co-protagonista, così potete capire cosa ho passato. Dice: 'Caro Devon Sawa, spero che questa e-mail ti trovi bene, voglio solo che tu sappia che l'unico motivo per cui sei qui è perché l'ho permesso. Buona seconda stagione. Con affetto, Chucky. P.S. Scherzavo, fai schifo'.".

Sawa, veterano del genere horror, non ha rivelato i dettagli del suo nuovo personaggio, ma ha aggiunto:

"Adoro Chucky, assolutamente. Penso che i miei manager e agenti fossero un po' nervosi nel propormi Chucky. Probabilmente non sapevano cosa avrei pensato. Ma quando l'ho saputo leggendo le e-email, ho detto: 'Oh mio Dio, Chucky!'. È qualcosa che mi fa sentire nostalgico, significa molto per me. Voglio andare al lavoro e divertirmi, ed è per questo che faccio cose come questa. Chucky è stata davvero fenomenale".

Poiché i due personaggi (i gemelli Lucas e Logan Wheeler) da lui interpretati nel ciclo inaugurale sono morti, i produttori gli hanno affidato un ruolo tutto nuovo.

La prima stagione di Chucky è stata rilasciata il 12 ottobre negli USA su Peacock.

Fonte: Entertainment Weekly