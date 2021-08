Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 9 ore fa

L'attrice e vincitrice di un Emmy, Christina Applegate ha recentemente rivelato ai suoi fan, attraverso i suoi social, di soffrire di sclerosi multipla.

Di seguito i tweet pubblicati.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

La nota attrice americana ha avuto una carriera eccezionale, iniziando nel ruolo di protagonista della sitcom targata NBC Jesse (1998-2000), che le è valsa nientemeno che una nomination ai Golden Globe.

Successivamente ha ricevuto un Primetime Emmy Award per il suo ruolo da ospite nel corso del 2002-2003 nella nota sit-com Friends, ha ottenuto una nomination al Tony Award come migliore attrice nel musical/revival Sweet Charity (2005).

Ha poi recitato nella sitcom targata ABC Samantha Who? (2007-2009), per la quale ha ricevuto due nomination ai Primetime Emmy Award e ai Golden Globe Award, nella sitcom NBC, Up All Night e, nella serie tragicomica di Netflix Dead to Me, che le ha fatto guadagnare le sue tre nomination ai Primetime Emmy Award e una nomination ai Golden Globe.

Applegate ha anche ricoperto ruoli importanti in diversi film, tra cui Don't Tell Mom the Babysitter's Dead (1991), The Big Hit (1998), The Sweetest Thing (2002), Anchorman: The Legend of Ron Borgogna (2004), Anchorman 2: The Legend Continues (2013), Bad Moms (2016) e Crash Pad (2017).

In queste situazioni non c`è molto da dire, se non che auguriamo il meglio alla grande Christina Applegate.

Fonte: Variety