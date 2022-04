Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Jason Momoa sta per tornare su Apple TV+: la star di See sarà il protagonista di una nuova serie limitata, Chief of War, sulla storia delle Hawaii.

La serie di otto episodi – che ha ottenuto un ordine per la serie direttamente da Apple – “segue il racconto epico e senza precedenti dell'unificazione e della colonizzazione delle Hawaii da un punto di vista indigeno”, secondo la descrizione ufficiale. Momoa servirà anche come co-creatore insieme a Thomas Pa'a Sibbett.

Francis Lawrence, che ha diretto tre dei film di Hunger Games, sarà il produttore esecutivo insieme a Momoa e Pa'a Sibbett. Doug Jung (Mindhunter, Banshee) sarà lo showrunner. Justin Chon (Pachinko) è in trattative per dirigere i primi due episodi.

Abbiamo recentemente visto Momoa come protagonista del dramma post-apocalittico di Apple TV+ See, ambientato in un mondo in cui un virus ha spazzato via la maggior parte dell'umanità e gli unici sopravvissuti non hanno il senso della vista. Debuttando nel 2019, See è stato rinnovato per una terza stagione lo scorso anno.

