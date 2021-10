Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Due interessanti attrici si affacciano con imponenza nel franchising di Chicago: da una parte Sarah Rafferty, confermata come personaggio ricorrente nel medical drama, dall’altra Lily Harris, figlia d’arte e al suo debutto come attrice professionista.

Pamela Blake avrà ancora il volto di Sarah Rafferty nella serie TV Chicago Med. La Rafferty è stata confermata con il ruolo ricorrente di Pamela Blake, famoso chirurgo di trapianti. La stella di Suits ha fatto il suo debutto nello show nell'episodio del 20 ottobre intitolato "Change is a Tough Pill to Swallow".

Sarah Rafferty è nota per la sua interpretazione di Donna Paulsen nel legal drama di successo di USA Network Suits, durato ben 9 stagioni, e di recente è apparsa in Grey's Anatomy della ABC come Suzanne.

Lily Harris invece, sta facendo il suo debutto come attrice professionista nell'episodio del 3 novembre nel ruolo di Astrid Meadows, una giovane paziente con allucinazioni. La Harris è la figlia degli attori Ed Harris (Westworld) e Amy Madigan (Penny Dreadful - City of Angels), fresca di laurea al programma MFA Acting dell'American Conservatory Theatre e ha scoperto il suo amore per la recitazione attraverso Shakespeare.

Chicago Med è attualmente in onda con la sua settima stagione e segue le vite di un team d'élite di medici professionisti che lavorano nel pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center.

Fonte: Deadline