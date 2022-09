Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nuovi cambiamenti colpiscono il Gaffney Chicago Medical Center: sia Guy Lockard che Sarah Rafferty, che hanno interpretato rispettivamente il Dottor Dylan Scott e la Dottoressa Pamela Blake, lasceranno Chicago Med. Inoltre Yaya DaCosta, uscita dallo show nel 2021 dopo sei stagioni, è tornata a interpretare il suo ruolo di April Sexton.

Durante la premiere dell'ottava stagione Dylan ha scelto di lasciare il suo lavoro in ospedale dopo la morte di Jo (Riley Voelkel), una poliziotta sotto copertura con cui è stato coinvolto sentimentalmente la scorsa stagione, morta al pronto soccorso.

I co-showrunner Andrew Schneider e Diane Frolov hanno confermato la notizia:

“In questo momento abbiamo terminato il suo arco narrativo, ma a volte le persone tornano. Stiamo lasciando quella porta aperta per ora. Adoriamo Guy, ha fatto un ottimo lavoro ed è stato meraviglioso lavorare con lui. Ma ciò che era una sorta di pietra angolare del suo personaggio era la sua doppia vita di Dottore ed ex poliziotto, e non poteva sfuggire al suo passato. Questo diventa molto evidente nel primo episodio. Quindi, dopo aver risolto il problema, sentivamo di aver concluso il suo arco narrativo, ma Guy è così bravo e Scott è un personaggio così meraviglioso che saremmo lieti di riaverli in futuro".

Il personaggio di Rafferty invece ha subito un intervento alla fine della settima stagione, ed è stata costretta a prendere una decisione difficile sulle complicazioni durante l'intervento chirurgico. Nessuna delle due opzioni era l'ideale, ma ha scelto di rischiare la sua mobilità piuttosto che la sua vita. Ha subito un lieve ictus durante l'operazione, che l'ha portata a perdere la sensibilità alle mani. È apparsa brevemente nella premiere, ma non ci sono piani per il suo ritorno in questo momento.

Gli showrunner hanno parlato quindi anche del suo personaggio:

"Ci saranno riferimenti a lei. Non la vedremo, ma affronteremo le conseguenze emotive dal suo punto di vista", ha affermato Frolov, mentre Schneider ha fatto notare che il suo personaggio sarà in riabilitazione per recuperare le capacità motorie. Non si può escludere comunque un suo ritorno in futuro.

L'altra grande sorpresa durante la premiere della stagione è stata quando Ethan (Brian Tee) è andato a visitare il memoriale di suo padre e si è trovato faccia a faccia con April. La coppia era stata fidanzata in precedenza, ma si è lasciata dopo una relazione molto difficile che si è protratta per più stagioni. April se n'è andata alla fine del sesto capitolo, quando è entrata in un corso per infermiere. Gli showrunner hanno commentato anche questo punto:

"Volevamo risolvere la relazione tra April e Ethan. Non eravamo riusciti a finirla e DaCosta era molto entusiasta di tornare, voleva onorare quel personaggio".

Fonte: Vulture