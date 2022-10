Chicago Med 8: Brian Tee sta per Lasciare il Cast della Serie TV

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il Gaffney Chicago Medical Center dovrà presto fare a meno di uno dei membri del suo cast: è stato infatti annunciato che Brian Tee sta per lasciare Chicago Med.

Stando a quanto comunicato, l’attore, storico volto sin dalla prima stagione dello specializzando in medicina d’urgenza Ethan Choi, abbandonerà il personaggio nel nono episodio dell’attuale ottava stagione, ma la sua collaborazione proseguirà in veste di regista per la 16° puntata.

La decisione di non rinnovare il contratto pare sia legata al desiderio dell’interprete di trascorrere più tempo con la propria famiglia e di dedicarsi a nuove opportunità lavorative.

“Interpretare il Dottor Ethan Choi in Chicago Med è stato un grande dono e una benedizione”, ha dichiarato Tee. “Mentre mi sto imbarcando in questo nuovo viaggio, voglio esprimere tutta la mia gratitudine ai nostri fan e a tutti i miei colleghi, con cui ho collaborato sia davanti che dietro la telecamera. Sarò per sempre in debito con Dick Wolf, NBC e Universal Television per avermi scelto”.

In seguito, parlando più nello specifico della sua uscita di scena, ha affermato:

"Quello che stiamo pianificando per l'addio del Dottor Choi è appropriato e bellissimo, penso che i fan lo adoreranno. Ci sarà sia qualcosa del vecchio Ethan che del nuovo. Sappiate che il nono episodio sarà fantastico”.

L’ultimo saluto al personaggio è stato fissato per il prossimo 7 dicembre.

