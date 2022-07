Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 31 minuti fa

Sembra che il Pronto Soccorso del Gaffrey Chicago Medical Center godrà ancora per lungo tempo delle abilità e della competenza di uno dei suoi più importanti ed esperti membri dello staff.

Dopo gli accordi stretti con S. Epatha Merkerson (Law & Order), Oliver Platt (The Big C), Nick Gehlfuss e Brian Tee avvenuti l’anno scorso, pare infatti che un altro storico interprete di Chicago Med abbia recentemente stipulato un nuovo contratto pluriennale per apparire nello show e si tratta di Marlyne Barrett.

L’attrice, conosciuta per il ruolo di Felicia Marquand in alcuni episodi di Damages e per quello di Nerese Campbell in The Wire, è apparsa sin dalla prima stagione dello spin-off di Chicago Fire nei panni dell’infermiera caporeparto del pronto soccorso Maggie Lockwood.

Con la settima stagione della serie conclusasi in America ufficialmente a maggio di quest’anno, per vedere cosa riserverà il futuro per il personaggio, non resta che attendere l’ottavo arco narrativo, la cui premiere è fissata sulla rete televisiva NBC per il prossimo 21 settembre.

Fonte: Deadline