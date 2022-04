Chicago Med 7: un Membro del Cast lascia la Serie TV Medical

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per un gradito e inaspettato ritorno, un addio si è purtroppo concretizzato e un membro dello staff del Gaffney Chicago Medical Center ha deciso di lasciarsi alle spalle le corsie dell’ospedale.

I fan di Chicago Med si sono infatti da poco rallegrati per la riapparizione della Dottoressa Hannah Asher (Jessy Schram) che, superati i suoi problemi di tossicodipendenza, ha ricevuto una seconda chance ed è tornata in pianta stabile nella struttura.

Come detto però in incipit di articolo, a controbilanciare il lieto evento è giunta recentemente la notizia che Kristen Hager ha abbandonato lo show.

L’attrice, entrata nel cast proprio nella settima stagione attualmente in onda, ha rivestito i panni di Stevie Hammer, un’ex collega di corso di Will Halstead (Nick Gehlfuss).

La sua ultima apparizione coincide quindi con il quattordicesimo episodio, All Things That Could Have Been, trasmesso in America lo scorso 2 marzo.

Nonostante il congedo, i produttori esecutivi Diane Frolov e Andy Schneider hanno dichiarato: ”Kristen è piaciuta davvero a tutti e saremmo lieti che il suo personaggio tornasse in futuro”, garantendo in questo modo che la porta per lei rimarrà aperta e chissà che l’eventualità non si possa davvero realizzare.

Fonte: Deadline