Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo l'abbandono di alcuni membri del cast di lunga data - Torrey DeVitto e Yaya DaCosta - il dramma targato NBC Chicago Med ha promosso Steven Weber a regular e ha aggiunto al team Guy Lockard (The Village) e Kristen Hager (Condor, Being Human).

Weber è entrato per la prima volta nello spettacolo nella sesta stagione, quando Ethan ha contattato il suo ex supervisore della Marina per unirsi allo staff del dipartimento di emergenza. Alla fine della stagione, Ethan è stato gravemente ferito, quindi Goodwin ha nominato Dean capo ad interim dell'ED.

Lockard interpreterà il Dottor Dylan Scott, un ufficiale di polizia di Chicago che ha lasciato quella carriera per diventare un medico. Hager interpreterà il Dottor Stevie Hammer, un brillante medico che assiste al pronto soccorso.

Le nuove aggiunte riempiranno il vuoto lasciato da DeVitto e DaCosta, che vestivano rispettivamente i panni della Dottoressa Natalie Manning e dell'infermiera April Sexton:

"Tutte le cose belle devono finire", ha scritto DeVitto su Instagram poco dopo l'annuncio del suo abbandono. “È stato un onore e una gioia dare vita alla Dottoressa Natalie Manning per tutti voi su Chicago Med nelle ultime 6 stagioni. Ma ora è il momento per me e lei di inchinarci e salutarci".

DaCosta ha condiviso il suo messaggio tramite Instagram:

"Dopo sei fantastiche stagioni con alcune delle persone più dedicate del settore, imparando il gergo medico, crescendo come attore e come persona...è arrivato il mio tempo come April Sexton su Chicago Med, alla fine...mi mancheranno moltissimo tutti e, naturalmente, tutti voi che guardate lo spettacolo religiosamente e che siete anche diventati parte della famiglia One Chicago”.

La settima stagione di Chicago Med sarà rilasciata il 22 settembre.

Fonte: TVLine